Зеленський назвав масштаби російського терору на цьому тижні

Протягом останнього тижня Росія здійснила по Україні масовані повітряні удари, застосувавши майже 1400 ударних безпілотників, 1100 керованих авіаційних бомб і 66 ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

За словами очільника держави, рятувальні служби нині продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки на Вишгород Київської області. Унаслідок удару дронами пошкоджено значну кількість житлових будинків. На цей момент відомо про загибель однієї людини та щонайменше 19 поранених, серед яких є діти. Поранення отримали також мешканці Дніпропетровщини та Харківщини. Атаки були зафіксовані в Одеській, Сумській та Херсонській областях. Загалом за ніч українська ППО фіксувала 122 ударні дрони та дві балістичні ракети.

«Такі удари відбуваються щодня. Лише за цей тиждень росіяни застосували майже 1400 ударних дронів, 1100 керованих авіабомб і 66 ракет проти наших людей», — підкреслив Зеленський. Він наголосив на необхідності щоденного посилення української стійкості, зокрема шляхом збільшення постачань систем ППО та ракет. Водночас президент закликав продовжувати активну дипломатичну роботу з партнерами задля пошуку реальних рішень, які дозволять завершити війну.

Напередодні повідомлялося, що в ніч на 30 листопада російська армія завдала ударів по житлових і промислових районах Вишгорода. Одна людина загинула, є поранені. У Харківській області через удари дронів виникли масштабні пожежі, постраждав 52-річний чоловік. Атаки також накрили Дніпропетровщину, де внаслідок російських обстрілів зафіксовано поранених.