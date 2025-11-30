Нові укази Зеленського: обмеження для «Роснафти», «Лукойла» та виробників російських дронів

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації санкцій зі Сполученими Штатами та запровадження обмежень проти російських структур, пов’язаних з виробництвом і застосуванням бойових дронів. Про це повідомляє офіційний сайт керівника держави.

Указ №870/2025 передбачає застосування українських санкцій у межах спільного зі США пакета. Обмеження введені щодо 26 російських компаній енергетичного сектору — серед них «Роснафта» і підприємства, що входять до її орбіти, а також структури групи «Лукойл». Американські санкції спрямовані на ключові сегменти нафтовидобутку РФ, які забезпечують близько 55% усього російського видобутку.

Другий указ, №871/2025, стосується 36 фізичних та 13 юридичних осіб, пов’язаних із виробництвом, підготовкою операторів і використанням російських безпілотників. Серед підсанкційних — учасники діяльності центру «Рубікон», що займається випробуваннями нових зразків озброєння та бере участь у бойових діях проти України.

Санкції також введені проти російських компаній, які працюють над створенням і виробництвом розвідувальних, ударних та FPV-дронів, а також безпілотних авіаційних комплексів. Обмеження торкнулися й так званих благодійних фондів та «добровольчих» рухів, що підтримують російських військових, та низки мобільних операторів РФ, які забезпечують дрони Shahed спеціальними SIM-картками для навігації й керування.

У тексті рішення РНБО також згадується, що 23 жовтня Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії. Він спрямований на ключові джерела доходів російської економіки й передбачає, зокрема, поетапну заборону імпорту зрідженого природного газу: для короткострокових контрактів — через шість місяців, для довгострокових — з 1 січня 2027 року.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України США та інші західні держави запровадили широкий спектр санкцій, покликаних обмежити доступ Москви до технологій та ресурсів, необхідних для ведення війни. Водночас Росія продовжує шукати способи обходу цих обмежень і все ще отримує іноземні комплектуючі через треті країни.