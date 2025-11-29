У Вінницькому обласному територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки надали офіційне роз’яснення щодо вручення повісток особами у цивільному одязі. У відомстві наголосили, що такі дії дозволені лише визначеним структурами посадовим особам.

Про це повідомляє Вінницький ТЦК та СП.

У територіальному центрі зазначили, що вручення повісток здійснюють виключно військовослужбовці, які перебувають на службі та одягнені у встановлену військову форму.

На їхньому однострої повинні бути присутні знаки розрізнення, які підтверджують їхню посаду та належність до Збройних Сил України.

У ТЦК додали, що до складу груп, які проводять оповіщення населення, можуть входити представники Національної поліції, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби. Усі залучені особи зобов’язані мати при собі службові посвідчення встановленого державою зразка, що підтверджують їхні повноваження.

Таким чином, вручення повістки особами у цивільному одязі не відповідає визначеним процедурним нормам, якщо такі особи не можуть пред’явити службове посвідчення та не належать до уповноважених структур.

Додамо, що всіх чоловіків віком від 25 до 60 років, які не перебували на військовому обліку та не користувалися застосунком “Резерв+”, автоматично внесли до єдиного Реєстру військовозобов’язаних “Оберіг”. Тепер їм можуть надходити штрафи за порушення правил обліку.

До слова, Міністерство оборони України повідомило про ухвалення урядом рішення щодо спрощення військового обліку. Тепер юнаки зможуть ставати на облік дистанційно через застосунок, а чоловіків віком від 25 до 60 років, які досі не перебували на обліку без законних підстав, вноситимуть автоматично.