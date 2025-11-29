﻿
Ієрарх УПЦ МП, який сіяв ворожнечу, опинився в стаціонарі з різким погіршенням стану

Керівник Черкаської єпархії УПЦ МП митрополит Феодосій, який раніше прославився розпалюванням міжрелігійної ворожнечі та публічним запереченням російської агресії, був шпиталізований після різкого погіршення стану. Про це заявили в єпархії, повідомивши, що лікарі розглядають можливість отруєння.

У єпархії розповіли, що перші ознаки «незвичного нездужання» з’явилися в архієрея понад місяць тому. Попри його хронічні проблеми із серцем і тиском, в УПЦ МП стверджують, що цього разу симптоми були нетиповими: митрополит скаржився на постійні перепади тиску та підвищену температуру, а загальне самопочуття залишалося «стабільно поганим». Через це Феодосій був змушений скасувати низку богослужінь та публічних заходів.

Цього тижня стан ієрарха різко погіршився, а результати аналізів показали десятикратне відхилення низки показників. За наполяганням медиків митрополита терміново шпиталізували. Лікарі планують з’ясувати, чи не містяться в його організмі токсичні речовини. Станом на ранок 29 листопада його стан стабілізували.

Напередодні єпархія лише коротко повідомила про госпіталізацію, не надаючи деталей.

Митрополита Феодосія підозрюють у тому, що він систематично займав відверто антиукраїнську позицію, розпалював ненависть, поширював наративи, що виправдовують агресію Росії, й демонстрував поведінку, що суперечить духу християнського служіння. Його обвинувачують у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та публічному запереченні війни РФ проти України. У березні суд відпустив його з-під домашнього арешту.

 Автор: Богдан Моримух

УПЦ МП
