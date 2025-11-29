Єрмак після звільнення: «Мене зганьбили… Я йду на фронт»

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив журналістці New York Post Кейтлін Дорнбос, що після відставки вирушає на передову. Його слова пролунали всього за кілька годин після підписання президентом указу про його звільнення, передає «Главком».

У повідомленні, оприлюдненому Дорнбос, Єрмак заявив:

«Я йду на передову і готовий до будь-яких репресій». Він також додав, що вважає себе «чесною та порядною людиною» та вибачився за можливі затримки у відповідях на дзвінки.

Єрмак підкреслив, що перебував у Києві 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і весь цей час служив Україні.

«Мене зганьбили, і мою гідність не захистили… Тому я не хочу створювати проблем для Зеленського — я йду на фронт. Мене обурює бруд, який на мене висловлюють, і ще більше — відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду. Можливо, ми ще побачимося. Слава Україні», — заявив він.

Поки що невідомо, у який спосіб Єрмак планує приєднатися до Збройних сил України та на яких умовах може вирушити на передову.

Напередодні президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента. Глава держави подякував йому за роботу та підкреслив, що українська переговорна позиція завжди була представлена «патріотично». Також Зеленський анонсував консультації щодо кандидатури нового керівника ОП.