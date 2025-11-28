"Ми вже в зоні прямого ураження": Роман Бочкала показав, як бійці ГУР протистоять атакам дронів на Запоріжжі

Журналіст Роман Бочкала вирушив на передову, аби показати, як живуть і воюють бійці спецпідрозділу Тимура. Його фільм – це реальна картина фронту: нестача піхоти, атаки FPV-дронів, евакуація цивільних і боротьба за кожен рубіж.

Журналіст і автор YouTube-каналу Роман Бочкала представив новий документальний фільм, у якому показав роботу спецпідрозділу Тимура.

"Спецпідрозділ Тимура – це елітний універсальний оперативно-бойовий підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО), який виконує найскладніші бойові завдання як на території України, так і за її межами. Його діяльність включає вогневі, розвідувальні та диверсійні операції.

Мені пощастило бути присутнім під час висування хлопців у "сіру зону" на передові позиції. В рамках виконання бойових завдань у Запорізькій області", – розповів журналіст.

Роман Бочкала супроводжував військових під час їхнього виїзду до "сірої зони" до населеного пункту Малокатеринівка. Селище знаходиться під постійною загрозою атаки від ворожих FPV-дронів.

"Треба обережно дивитися по сторонах, бо вже працюють FPV-дрони, тут вже працюють і "ждуни". А це ворожі дрони, які засідають десь на дахах, десь на якихось укриттях і просто чекають", – зазначив журналіст.

Для протидії ворожим безпілотникам військові активно використовують дробовики. Один із бійців пояснив, що починає стріляти по дрону з відстані приблизно 40 метрів і веде вогонь, поки той не буде знищений. Для цього застосовуються спеціальні патрони з розривними зарядами. Також щоб захистити автомобілі від дронів, над дорогою натягують спеціальні сітки – такий захід часто виявляється важливим для збереження життів водіїв.

Нагадаємо, у межах проєкту "Павутиння" військові отримали вже 50 тисяч кілометрів антидронових сіток. Це понад 300 фур і 6 тисяч тонн допомоги з країн Європи. Ініціативу реалізують благодійні фонди "Фундація Течія" та "Батальйон Волонтер", ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії" та Life Guardians. Сітки прикривають техніку, позиції, медичні пункти та захищають від атак дронів-камікадзе.