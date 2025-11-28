Звільнення Єрмака - найрозумніший крок Зеленського, - The Guardian

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак подав у відставку після того, як антикорупційні органи провели обшуки в його квартирі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, опублікованому в соціальних мережах у п’ятницю, передає The Guardian.

Зеленський високо оцінив роботу Єрмака, зазначивши, що той завжди чітко представляв позицію України на міжнародних переговорах. Водночас президент наголосив, що «не повинно бути причин відволікатися на що-небудь, крім захисту України».

«Я вдячний Андрію за те, що він завжди презентував українську позицію на переговорному шляху саме так, як і має бути. Це завжди було патріотичне становище. Але я хочу, щоб не було ніяких чуток і спекуляцій», — сказав Зеленський.

Президент додав, що вже завтра розпочнуться консультації щодо кандидатів на посаду нового голови Офісу президента, а сам офіс буде «реорганізований» у рамках цього процесу.

За словами Зеленського, відставка Єрмака — це крок, який забезпечить Україні «внутрішню силу» під час ключових переговорів про потенційну мирну угоду.