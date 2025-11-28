Уряд звільнив Галину Григоренко з посади першого заступника міністра культури

Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити Галину Григоренко з посади першої заступниці міністерки культури Тетяни Бережної.

Про це повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на офіційну відповідь пресслужби Міністерства культури.

У відомстві зазначили, що 28 листопада 2025 року уряд розпорядився звільнити Галину Григоренко з посади першого заступника міністра культури України за її власним бажанням.

Галина Григоренко обіймала цю посаду з листопада 2024 року та була першою заступницею міністра культури та стратегічних комунікацій України.