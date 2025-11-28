﻿
Культура

Уряд звільнив Галину Григоренко з посади першого заступника міністра культури

Уряд звільнив Галину Григоренко з посади першого заступника міністра культури

Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити Галину Григоренко з посади першої заступниці міністерки культури Тетяни Бережної.

Про це повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на офіційну відповідь пресслужби Міністерства культури.

У відомстві зазначили, що 28 листопада 2025 року уряд розпорядився звільнити Галину Григоренко з посади першого заступника міністра культури України за її власним бажанням.

Галина Григоренко обіймала цю посаду з листопада 2024 року та була першою заступницею міністра культури та стратегічних комунікацій України.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

урядзвільненняМінкультуриГалина Григоренко
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Британія виходить із перемовин про SAFE: фінансові вимоги ЄС зависокі
Свiт 28.11.2025 17:03:19
Британія виходить із перемовин про SAFE: фінансові вимоги ЄС зависокі
Читати
Цілком логічно: Росію не обрано членом Ради Міжнародної морської організації, - Сибіга
Полiтика 28.11.2025 16:45:51
Цілком логічно: Росію не обрано членом Ради Міжнародної морської організації, - Сибіга
Читати
Арешт активів «Вагнера» і «Редута»: правоохоронці виявили нерухомість бойовиків в Україні
Суспiльство 28.11.2025 16:35:11
Арешт активів «Вагнера» і «Редута»: правоохоронці виявили нерухомість бойовиків в Україні
Читати

Популярнi статтi