Чеська ініціатива «Подарунок для Путіна» призупинила купівлю ракети «Фламінго» для України через скандал

Чеська громадська ініціатива «Подарунок для Путіна» тимчасово призупинила реалізацію планів щодо купівлі ракети «Фламінго» для України. Причиною стали корупційний скандал в Україні та сумніви щодо ефективності самої ракети. Про це пише IDNES.

Організація заявила, що поки не переказуватиме виробнику Fire Point зібрані 12,5 млн крон (понад 500 тисяч євро). За останні тижні активісти отримали інформацію, яка викликала питання щодо доцільності та безпечності такої закупівлі.

Співзасновник ініціативи Далібор Дедек повідомив, що рішення поставити проєкт на паузу ухвалили після консультацій із представниками ГУР та появи публікацій у ЗМІ про можливі зв’язки виробника з фігурантами «Міндічгейту».

«Ми діємо обережно. Зібрали гроші дуже швидко, але виникли серйозні сумніви, чи підуть вони на виробництво того, для чого були призначені. Тож шукаємо альтернативу», — зазначив Дедек.

Другий співзасновник ініціативи Мартін Ондрачек, який минулого тижня відвідав Україну, визнав, що навколо ракети накопичилося «забагато емоцій, дезінформації й двозначностей», зокрема щодо її бойових можливостей.

Він також додав, що у Чехії зберігається висока готовність фінансувати озброєння для України:

«Гроші залишаються на нашому рахунку. Ми витратимо їх лише на те, у чому будемо на 100% впевнені».

У ініціативі розглядають варіант придбання ракети іншого виробника замість «Фламінго».

У жовтні «Подарунок для Путіна» всього за дві доби зібрав кошти на ракету «Фламінго», яку планували назвати на честь чеської фізикині Дани Драбової.

Раніше ініціатива закупила для України гелікоптер Black Hawk UH-60, а також модернізований танк T-72 «Томаш».

Наприкінці жовтня стало відомо, що до наглядової ради компанії Fire Point увійшов колишній держсекретар США Майк Помпео.