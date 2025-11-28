Поважаємо розслідування, які свідчать, що антикорупційні органи в Україні виконують свою роботу, – Єврокомісія

Актуальні антикорупційні розслідування в Україні, які, зокрема, включають проведення обшуків у топпосадовців, серед яких керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні працюють, вважає Єврокомісія.

Під час спілкування з журналістами заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, заявив, що Єврокомісія вітає проведення антикорупційних розслідувань, які стосуються найвищої ланки посадовців України.

– Ми розуміємо, що тривають розслідування, і ми дуже поважаємо ці розслідування, які свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні виконують свою роботу, – заявила Піньо, коментуючи обшук в помешканні Єрмака.

Вона наголосила, що цей факт “прямо показує, що антикорупційні органи справді існують і їм дозволено функціонувати”.

Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє також додав, що “боротьба з корупцією є ключовим елементом для вступу країни до ЄС”.

– Це вимагає постійних зусиль і потужної спроможності протидіяти корупції. Це ключовий елемент, який ми також розглядаємо у нашому звіті про розширення, що був опублікований кілька тижнів тому. Отже, ми продовжуватимемо дуже уважно стежити за ситуацією, – наголосив Мерсьє.

ForUA нагадує, що зранку 28 листопада НАБУ та САП розпочали обшуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. У відповідних відомствах заявили, що заявили, що здійснюють слідчі дії. Сам Єрмак зазначив, що жодних перешкод у слідчих немає.

Пізніше очільник Офісу Президента Андрій Єрмак подав заяву про відставку. Про це 28 листопада повідомив президент Володимир Зеленський.