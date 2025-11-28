﻿
Зеленський підтвердив відставку Єрмака та анонсував повне перезавантаження ОП

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак подав заяву про відставку. Про це 28 листопада повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, вже завтра у Києві відбудуться консультації щодо кандидатів, які можуть очолити Офіс президента після Єрмака.

«Буде повне перезавантаження ОП. Завтра я проведу консультації щодо нового голови», — заявив Зеленський.

Зараз деталі подальшої роботи та можливі кадрові зміни в структурі ОП не розголошуються.

Андрій Єрмак очолював Офіс Президента з лютого 2020 року. До цього він був помічником та ключовим переговорником президента, зокрема в питаннях обміну полоненими та міжнародних перемовин. Протягом війни Єрмак став однією з центральних фігур у формуванні зовнішньої політики, комунікації з партнерами та роботі над «формулою миру» Зеленського. Його роль нерідко ставала предметом політичних дискусій та критики опозиції. В останні місяці у ЗМІ й політичних колах зростали розмови про можливе оновлення керівництва ОП.

