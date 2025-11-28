Рашисти розстріляли українського воїна під Покровськом

У листопаді 2025 року під час штурму позицій у районі села Гнатівка Покровського району представники держави-агресора оточили і взяли у полон військовослужбовця ЗСУ.

Один із окупантів зв'язав йому руки, а інший завдав декілька ударів прикладом автомата по голові. Коли беззбройний захисник перестав реагувати, його розстріляли, повідомляє Донецька обласна прокуратура.



Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини.

Фото: Донецька обласна прокуратура.