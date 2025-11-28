Нові правила мобілізації: чи можуть призвати на фронт осіб з інвалідністю з 1 грудня

В Україні триває воєнний стан, продовжений до лютого 2025 року, а разом із ним і мобілізація військовозобов’язаних чоловіків. Водночас окремі категорії громадян мають право на відстрочку, зокрема особи з інвалідністю.

За статтею 23 Закону України №3543, громадян з інвалідністю не можна призивати навіть у період воєнного часу. Закон не розділяє групи інвалідності: будь-яка група інвалідності надає тимчасове звільнення від мобілізації.

Однак, якщо стан здоров’я дозволяє, люди з інвалідністю можуть добровільно укласти контракт і служити у Збройних силах України.

Як оформити відстрочку

Мобілізація особи з інвалідністю можлива, якщо вона має відповідний статус, але офіційно не оформила відстрочку. Раніше ця процедура відбувалася через ТЦК, але у листопаді порядок було змінено.

Для першого оформлення відстрочки тепер необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Співробітники ЦНАПу самостійно передають документи до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Для цього потрібні такі документи:

військово-обліковий документ;

довідка МСЕК (форма 157-1/о);

копія паспорта;

копія РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків).

Рекомендується уточнювати актуальний перелік документів безпосередньо у співробітників ЦНАПу.

Подальша процедура та терміни

Після подачі документів у ЦНАПі процедура триває без участі заявника. Якщо ТЦК підтвердить відстрочку, запис про це з’явиться в додатку «Резерв+» приблизно через тиждень.

Тривалість відстрочки залежить від характеру захворювання: деякі громадяни отримують статус непризовного довічно, іншим призначають повторні огляди раз на 6 місяців або 1 рік.

Якщо під час повторної комісії людину визнають здоровою, вона втрачає право на відстрочку і вважається придатною до служби.

Автоматичне продовження

У додатку «Резерв+» відстрочка за інвалідністю продовжується автоматично. Якщо підстави не змінилися, особа отримає відповідне сповіщення.