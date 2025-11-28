Росія може мати важелі впливу на Стіва Віткоффа

Сини спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, співзаснували криптовалютну платформу World Liberty Financial разом із дітьми Дональда Трампа. Як повідомляє The Wall Street Journal, ця структура викликає занепокоєння через непрозоре коло інвесторів, серед яких можуть бути капітали з Китаю, Саудівської Аравії, Росії і навіть КНДР.

Особливу увагу привертає інвестиція в розмірі $25 млн від DWF Labs. Цю компанію очолює Андрій Грачов, росіянин, чиї компанії, як стверджується, обходили санкції та проводили операції через картки російських банків, включно зі Сбербанком.

Наявність таких інвесторів може дати Росії та іншим іноземним державам важелі впливу на Віткоффа, а також потенційно на Дональда Трампа, який, як очікується, знову балотуватиметься на пост президента.