"Укренерго" попередило про цілодобові відключення 28 листопада

28 листопада у всіх регіонів України застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.

Як причину обмежень, в “Укренерго” назвали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних обмежень: з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг

Графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів

Разом з тим, час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Окремо в “Укренерго” нагадали про необхідність ощадливого споживання електроенергії.

У компанії також окремо зауважили, що масовані ракетно-дронові атаки, котрі РФ здійснила на українську енергосистему протягом жовтня-листопада, призвели до значних втрат доступної потужності через знищення або пошкодження об’єктів генерації, передачі та розподілу електричної енергії. Як наслідок – зараз у державі є регіони зі значним рівнем енергодефіциту. А оскільки енергосистема України – об’єднана, то проблема дефіциту потужності стосується її загалом, а не окремих частин. Неможливість задовольнити потреби усіх споживачів наявним обсягом доступної потужності призводить до запровадження вимушених обмежень – аварійних або погодинних відключень.