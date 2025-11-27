﻿
Економіка

"Укренерго" попередило про цілодобові відключення 28 листопада

"Укренерго" попередило про цілодобові відключення 28 листопада

28 листопада у всіх регіонів України застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії. 

Як причину обмежень, в “Укренерго”  назвали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • Графіки погодинних обмежень: з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг
  • Графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів

Разом з тим, час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. 

Окремо в “Укренерго” нагадали про необхідність ощадливого споживання електроенергії.

У компанії також окремо зауважили, що масовані ракетно-дронові атаки, котрі РФ здійснила на українську енергосистему протягом жовтня-листопада, призвели до значних втрат доступної потужності через знищення або пошкодження об’єктів генерації, передачі та розподілу електричної енергії. Як наслідок – зараз у державі є регіони зі значним рівнем енергодефіциту. А оскільки енергосистема України – об’єднана, то проблема дефіциту потужності стосується її загалом, а не окремих частин. Неможливість задовольнити потреби усіх споживачів наявним обсягом доступної потужності призводить до запровадження вимушених обмежень – аварійних або погодинних відключень.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

енергетикаУкренерговійна в Україніагресія рфаварійні відключення світла
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Військовослужбовець у СЗЧ організував незаконну схему переправлення ухилянтів до Румунії
Суспiльство 27.11.2025 17:50:28
Військовослужбовець у СЗЧ організував незаконну схему переправлення ухилянтів до Румунії
Читати
У Бородянці встановили перше підземне модульне укриття
Суспiльство 27.11.2025 17:30:39
У Бородянці встановили перше підземне модульне укриття
Читати
У ЗСУ перевіряють інформацію про розстріл 5 українських військовополонених біля Зеленого Гаю
Війна 27.11.2025 17:06:35
У ЗСУ перевіряють інформацію про розстріл 5 українських військовополонених біля Зеленого Гаю
Читати

Популярнi статтi