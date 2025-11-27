Європарламент ухвалив резолюцію щодо мирного плану для України

Європейський парламент закликав ЄС взяти на себе більше відповідальності за європейську безпеку та максимально проактивно підтримувати мир в Україні. Про це йдеться в резолюції, опублікованій 27 листопада.

За нову резолюцію проголосував 401 євродепутат, 70 виступили проти та ще 90 – утрималися.

– ЄС та його держави-члени закликають продемонструвати лідерство в цей вирішальний геополітичний момент і продовжувати співпрацю з Вашингтоном та іншими однодумцями, щоб забезпечити, щоб переговори щодо справедливого та тривалого миру відповідали принципам міжнародного права, – йдеться у документі.

Які вимоги ЄП щодо мирної угоди для України:

будь-якому сталому миру має передувати ефективне припинення вогню;

мирний договір має бути підкріплений надійними гарантіями безпеки ЄС та США для Києва, рівнозначними гарантіям статті 5 НАТО та статті 42.7 ЄС, для запобігання, стримування та негайної протидії будь-якій відновленій агресії;

будь-яка тимчасово окупована українська територія не буде юридично визнана ЄС та його державами-членами російською територією;

будь-яка мирна угода повинна передбачати повну компенсацію Росією матеріальної та нематеріальної шкоди, завданої нею Україні;

жодні санкції ЄС не можуть бути скасовані до укладення мирної угоди на основі переговорів;

Європа має брати участь в будь-яких мирних переговорах, оскільки результат війни в Україні матиме глибокий вплив на весь європейський порядок безпеки;

нічого щодо України не повинно вирішуватися без України.

У тексті резолюції наголошують, що хоча зусилля адміністрації президента США Дональда Трампа й спрямовані на припинення війни Росії проти України, у ньому розглядається амбівалентність політики Вашингтона щодо Києва як така, що заважає досягненню міцного миру.

– Будь-яка мирна угода не повинна обмежувати можливості України захищати свій суверенітет, незалежність та територіальну цілісність, – наголосили євродепутати.

Вони вкотре звернули увагу на те, що Україна має свободу обирати свої безпекові та політичні союзи без права вето Росії щодо цього.

Депутати Європарламенту, крім іншого, наполягають на наданні Україні репараційного кредиту, підкріпленого замороженими російськими активами.

Вони уточнили, що доля та умови інвестування зазначених активів не є предметом переговорів без ЄС.

В ЄП резюмували, що якщо Росія відмовиться приєднуватися до серйозних мирних переговорів, ЄС необхідно запровадити подальші суттєві санкції.