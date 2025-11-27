﻿
Культура

Наступною героїнею шоу "Холостячка" може стати одна з найкрасивіших акторок України

Акторка Анна Саліванчук, яка понад рік тому розійшлась з чоловіком-нардепом, готова шукати кохання за допомогою популярного реаліті-шоу "Холостячка". Одна з найкрасивіших акторок України, погодилась взяти участь у культовому проєкті, але є проблема: реалізувати його в умовах повномасштабної війни буде важко.

Анна Саліванчук заявила про свою готовність стати головною героїнею нового сезону "Холостячки". На питання, чи могла б вона уявити себе у цій ролі, акторка відповіла без вагань: "Легко! Взагалі без питань".

Єдиною перешкодою Саліванчук вважає складність пошуку чоловіків відповідного віку під час війни. Акторка зазначила, що для неї потрібні претенденти вікової категорії "40+", оскільки вона сама "жіночка вже 40 років". Вона додала, що знайти стільки неодружених чоловіків буде нелегко.

Також Саліванчук прокоментувала участь свого колеги, актора Тараса Цимбалюка, у шоу "Холостяк". Вона підтримала його рішення, назвавши це новим досвідом у житті та кар'єрі. Саліванчук висловила надію, що Цимбалюк зможе зустріти на проєкті свою долю.

