Американська акторка Емма Стоун очолила рейтинг найкрасивіших жінок світу

Емма Стоун очолила рейтинг найкрасивіших жінок світу за результатами нового дослідження, у якому застосували давньогрецьку формулу золотого перетину.

За підрахунками, її риси обличчя відповідають ідеальній пропорції на 94,72%.

Дослідження провів пластичний хірург Джуліан Де Сільва з Лондона, використавши комп’ютерне картографування обличчя. У топ потрапили також Зендея, Бейонсе та інші світові зірки, повідомляє Daily Mail.

За словами Де Сільви, Емма Стоун виявилась “очевидною переможницею” – її риси стабільно наближені до ідеалу за всіма параметрами:

брови – 94,2%;

форма губ – 95,6%;

лінія щелепи – 97%;

загальна симетрія та пропорції – найвищі серед усіх учасниць рейтингу.

– Вона показала послідовно високі результати за всіма елементами золотого перетину, – пояснив хірург.

Другий рядок посіла зірка Дюни Зендея – 94,37%. Вона отримала один із найвищих балів за форму губ (99,5%), очей (97,3%) та лоба (98%). Найнижчий показник – пропорції носа та брів.

Третє місце – в акторки Фріди Пінто (94,34%), четверте – у зірки Корони Ванесси Кірбі (94,31%).

До десятки найкрасивіших також потрапили Дженна Ортега – найідеальніший лоб (99,6%) при найнижчому показнику форми обличчя, Олівія Родріґо — 93,71%, Айшварія Рай – 93,41%, Тан Вей – 93,08%, Бейонсе – 92,4% (високі оцінки за форму обличчя – 99,6%, очі, брови та губи).

Загалом усі перші десять учасниць рейтингу наблизилися до максимальної оцінки у 100%.

Золотий перетин – це математична формула, відома з античних часів. Давні греки використовували число 1,618 (φ), щоб визначати гармонійні пропорції в мистецтві та архітектурі. Леонардо да Вінчі застосовував ці принципи при створенні своєї знаменитої Вітрувіанської людини.

Сучасні вчені адаптували формулу до аналізу людського обличчя. За її допомоги вимірюють довжину й ширину обличчя,

пропорції між лінією росту волосся, очима, носом і підборіддям, симетрію та взаємне розташування рис.

Чим ближчі ці співвідношення до ідеального числа, тим гармонійнішою вважається зовнішність.

Минулого року Де Сільва аналогічним методом визначив топ найвродливіших чоловіків. Переможцем став Аарон Тейлор-Джонсон із показником 93,04%.

За словами хірурга, цей результат “міг би зробити його найкрасивішим Джеймсом Бондом в історії”, якщо актора таки затвердять на головну роль.