Війна

Захист неба: Україна і Британія запускають масове виробництво дронів Octopus

Делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus. Про це повідомив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Ця подія є історичним прецедентом і наступним важливим кроком, що дозволить організувати виробництво українських перехоплювачів у Великій Британії. Дрони Octopus вже довели свою високу ефективність у боротьбі з іранськими дронами-камікадзе типу "Шахед".

Згідно з планами, передбачається масове виробництво перехоплювачів, яке потенційно може сягати кількох тисяч одиниць на місяць. Усі виготовлені засоби будуть передані Україні з метою суттєвого посилення захисту українського повітряного простору.

Міністр оборони України Денис Шмигаль подякував британським партнерам за співпрацю, довіру та внесок, який вони роблять у зміцнення української протиповітряної оборони.

 Автор: Галина Роюк

