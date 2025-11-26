Зміцнення ВМС України: Фінляндія приєднається до морської коаліції

Фінляндія має намір приєднатися до морської коаліції, покликаної зміцнити Військово-морські сили України. Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Фінський міністр зауважив, що Фінляндія планує стати одним із членів коаліції під керівництвом Британії та Норвегії, завдання якої — розвиток українських військово-морських сил.

"Фінляндія приєдналася до коаліцій на основі ретельного розгляду кожного окремого випадку, завжди забезпечуючи, щоб наш внесок був достатнім і ефективним та приносив очевидну додаткову цінність для розвитку військового потенціалу України", — йдеться у заяві.

Окрім цього, Фінляндія раніше долучилася до коаліцій з артилерії, бронетехніки, розмінування та інформтехнологій, що були створені у рамках Контактної групи з питань України у форматі "Рамштайн".

Про створення Коаліції морських сил і засобів Британія спільно з Норвегією оголосили наприкінці 2023 року в межах Контактної групи з питань допомоги України для підтримки держави на морі та річках. Фінляндія стане 17 країною-учасницею коаліції.

Питання контролю над Чорним та Азовським морями є стратегічним для безпеки та економіки України, адже зберігається важливість морських торговельних шляхів для експорту.

Рік тому Британія виділила ще 155 млн доларів на підтримку Коаліції морських сил і засобів.

Раніше ForUA повідомляв, що Фінляндія передасть Україні черговий пакет військової допомоги вартістю 52 млн євро. Рішення схвалив президент країни за пропозицією уряду у жовтні 2025 року.