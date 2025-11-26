Щоденний бойовий результат Сил оборони є найвагомішим доказом того, що Україна може захищати свої інтереси, – Зеленський

Один із запитів – справедливий розподіл особового складу між бригадами. Поповнення бригад людьми має бути переглянуто, безумовно. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 26 листопада.

– Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді, – заявив Володимир Зеленський.

Зараз є доручення за підсумками Ставки верховного головнокомандувача все це опрацювати начальнику Генштабу ЗСУ Андрію Гнатову разом із Павлом Палісою, заступником керівника Офісу та дуже досвідченим військовим, сказав президент.

За його словами, найближчим часом мають бути підготовлені проєкти рішення.

За підсумками Ставки виділено кілька ключових напрямів. Перше – ППО та все, що необхідно для щоденного збиття російських ракет і збиття дронів, сказав президент України.

Йдеться про фінансування перехоплювачів, обсяг виробництва, домовленості з нашими партнерами – по всьому регулярний контроль Міністерства оборони та військового командування. Треба нарощувати виробництво максимально, наголосив Зеленський.

– Окремо – ППО малого та середнього радіуса дії. Це те, що потрібно і для фронту, і для захисту об’єктів енергетики. Оновили потреби, і по цьому будемо збільшувати виробництво, – сказав він.

Українське виробництво – це гарантія захисту, що українці не мають залежати від того, чи вдається щось знайти на світовому ринку чи на складах партнерів. Завдання по виробництву мають бути виконані вчасно, а персональна відповідальність за це на всіх рівнях, пояснив він.

Звісно, були детальні доповіді по ситуації на фронті – по ключових напрямках, серед яких – Куп’янськ, Покровськ і Гуляйполе.

Важливо, що українські воїни продовжують знищувати окупанта, захищають позиції та виконують бойові завдання.

Саме це – основа нашої можливості вести перемовини в інтересах України. За словами Зеленського, росіяни всюди у світі розносять, що Україна начебто не може захищатися.

– Вони кажуть, що українські воїни не можуть захищатися. Щоденний бойовий результат української армії, щоденний результат наших спеціальних служб, наших дипстрайків – це доказ, що Україна може захищати свої інтереси, – наголосив він.

І зараз кожен знищений російський окупант, поповнення нашого обмінного фонду, російський штурм, який українці зупинили, знищена російська одиниця техніки, наш дипстрайк – це аргументи, що Україні варто допомагати.

На думку президента, тиснути заради миру треба не на Україну, а на Росію – єдину причину, чому війна затягується.

Володимир Зеленський подякував усім українським воїнам, які саме так відчувають ситуацію, кожному, хто допомагає нашій армії та державі.