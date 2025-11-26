﻿
Свiт

ЄС погодив фінансування «Східного щита»: Польща отримає майже 44 млрд євро

Польща залучить майже 44 мільярди євро з нової європейської програми посилення безпеки Safe, заявив прем’єр-міністр Дональд Туск. За його словами, ці кошти у формі пільгових кредитів підуть на масштабне оновлення та зміцнення польських і загальноєвропейських оборонних спроможностей, інформує Польське радіо.

Туск наголосив, що частина фінансування буде спрямована на закупівлю дронів для ініціативи «Східний щит». Прем'єр підкреслив, що Варшава тривалий час переконувала партнерів у необхідності підтримки цього проєкту й отримала «чітке та одностайне схвалення всіх країн ЄС». «Наш східний кордон, так само як і "Східний щит", — це спільний обов’язок усього Євросоюзу», — сказав він.

Європейські кошти також підуть на розвиток кібербезпеки, технологій штучного інтелекту в обороні та космічні програми, серед яких — ініціатива «Безпечна Балтика».

Окремий блок фінансування передбачений для військової техніки, модернізації стратегічної інфраструктури та проєктів внутрішньої безпеки. «Техніка для армії, Прикордонної служби, поліції; цифрові компоненти; а також дороги та залізничні лінії, що напряму пов’язані з безпекою держави», — перерахував Туск.

За його словами, програма Safe не лише зміцнить обороноздатність Польщі, але й стимулюватиме економічне зростання, оскільки в її реалізації візьмуть участь польські оборонні підприємства.

Нагадаємо, що Польща залишається одним із ключових партнерів України у підтримці оборони від російської агресії. Варшава вже надала Україні допомоги на суму понад 4 млрд євро, включно з танками, САУ Krab, системами ППО, боєприпасами та широкими програмами навчання українських військових. Одночасно Польща посилює власну оборонну інфраструктуру, особливо на східному фланзі, що розглядається як елемент колективної безпеки ЄС та НАТО.

 Автор: Богдан Моримух

