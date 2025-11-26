ЄС погодив фінансування «Східного щита»: Польща отримає майже 44 млрд євро

Польща залучить майже 44 мільярди євро з нової європейської програми посилення безпеки Safe, заявив прем’єр-міністр Дональд Туск. За його словами, ці кошти у формі пільгових кредитів підуть на масштабне оновлення та зміцнення польських і загальноєвропейських оборонних спроможностей, інформує Польське радіо.

Туск наголосив, що частина фінансування буде спрямована на закупівлю дронів для ініціативи «Східний щит». Прем'єр підкреслив, що Варшава тривалий час переконувала партнерів у необхідності підтримки цього проєкту й отримала «чітке та одностайне схвалення всіх країн ЄС». «Наш східний кордон, так само як і "Східний щит", — це спільний обов’язок усього Євросоюзу», — сказав він.

Європейські кошти також підуть на розвиток кібербезпеки, технологій штучного інтелекту в обороні та космічні програми, серед яких — ініціатива «Безпечна Балтика».

Окремий блок фінансування передбачений для військової техніки, модернізації стратегічної інфраструктури та проєктів внутрішньої безпеки. «Техніка для армії, Прикордонної служби, поліції; цифрові компоненти; а також дороги та залізничні лінії, що напряму пов’язані з безпекою держави», — перерахував Туск.

За його словами, програма Safe не лише зміцнить обороноздатність Польщі, але й стимулюватиме економічне зростання, оскільки в її реалізації візьмуть участь польські оборонні підприємства.

Нагадаємо, що Польща залишається одним із ключових партнерів України у підтримці оборони від російської агресії. Варшава вже надала Україні допомоги на суму понад 4 млрд євро, включно з танками, САУ Krab, системами ППО, боєприпасами та широкими програмами навчання українських військових. Одночасно Польща посилює власну оборонну інфраструктуру, особливо на східному фланзі, що розглядається як елемент колективної безпеки ЄС та НАТО.