У Києві п'яний водій влаштував ДТП та відкрив стрілянину

На спецлінію 102 звернулася киянка з повідомленням про бійку та стрілянину у Солом'янському районі.

37-річний водій Porsche Cayenne допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ та ще кількома транспортними засобами на перехресті Солом’янської площі. Після цього він почав агресивно поводитися та лаятися з учасниками дорожньо-транспортної пригоди і свідками, повідомляє поліція Києва.



Під час конфлікту порушник вдарив 26-річну пасажирку пошкодженої автівки ВАЗ кулаком у голову. Водій ВАЗ намагався зупинити нападника, однак, той дістав травматичний пістолет й здійснив два постріли в його бік.



Лікарі швидкої госпіталізували 22-річного постраждалого з вогнепальним непроникаючим пораненням та надали йому необхідну допомогу.

Порушником виявився 37-річний мешканець столиці, який, за зовнішніми ознаками, перебував у стані алкогольного сп’яніння й від проходження тесту на стан сп’яніння відмовився.



На водія склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’янінні) та вилучили зброю.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України - хуліганство з особливою зухвалістю та із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Якщо вину чоловіка доведуть, то йому загрожує покарання до семи років позбавлення волі.

Фото: поліція Києва.