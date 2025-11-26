﻿
Війна

США попередили Україну про неминучу поразку

Міністр армії США Ден Дрісколл попередив українських офіційних осіб у Києві, що ЗСУ зіткнулися з важкою ситуацією на полі бою і зазнають неминучої поразки від російських військ.

Дрісколл під час візиту до Києва минулого тижня сказав українським колегам, що росіяни нарощують масштаб і темп своїх повітряних атак, повідомляє NBC News.

Він попередив, що РФ здатна вести бойові дії нескінченно. Як стверджував міністр, згодом ситуація в Україні буде тільки погіршуватися, тому домовитися про мирне врегулювання краще зараз, ніж опинитися в майбутньому в ще більш слабкому становищі.

Делегація США заявила, що американська оборонна промисловість не зможе продовжувати постачати Україні зброю та засоби ППО в обсягах, необхідних для захисту інфраструктури та населення країни.

За словами двох джерел, попередження Дрісколла прозвучало після того, як той представив підтриманий США мирний план, який офіційні особи Києва розцінили як капітуляцію перед Москвою.

"Посол був здебільшого таким: ви програєте і вам потрібно прийняти угоду", - сказало одне з джерел.

 Автор: Галина Роюк

