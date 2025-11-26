Голова МАГАТЕ: назвав умову безпеки ЗАЕС у разі мирної угоди

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що у разі встановлення миру в Україні Запорізькій атомній станції (ЗАЕС) буде необхідний "особливий статус". Про це повідомило агентство Reuters.

За словами Гроссі, якщо буде укладено мирну угоду, для гарантування безпечної роботи станції знадобиться підписання документа про співпрацю між Україною і Російською Федерацією. Цей документ також має визнати "особливий статус" ЗАЕС.

Наразі делегації України та США працюють над узгодженням проєкту мирного плану, який, зокрема, містить положення щодо майбутнього Запорізької АЕС. Директор МАГАТЕ підкреслив, що без такої угоди зберігається небезпека ядерної аварії.

Російські війська захопили ЗАЕС на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Відтоді територія станції, як повідомляється, постійно обстрілюється, що нерідко призводить до пошкодження ліній електропередачі, які необхідні для живлення ЗАЕС.