Без угоди між Києвом і Москвою безпечна робота ЗАЕС неможлива, - МАГАТЕ

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що окупована Запорізька атомна електростанція потребуватиме «особливого статусу» та окремої угоди між Україною і Росією у разі досягнення мирних домовленостей. Про це повідомляє Reuters.

«Незалежно від того, з якого боку лінії [розмежування] опиниться станція, необхідно мати формалізовану домовленість про співпрацю або хоча б атмосферу співпраці», — наголосив Гроссі.

За його словами, доки триває війна, залишається ризик ядерного інциденту. «Поки не завершиться війна, не буде перемир’я і не замовкнуть гармати, існуватиме загроза, що щось піде не так. Жоден оператор не може управляти АЕС, коли на протилежному березі — держава, яка чинить опір і може діяти всупереч цьому», — заявив він.

Раніше повідомлялося, що в одному з проєктів «мирного плану» з 28 пунктів пропонувалися перезапуск ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ та розподіл виробленої електроенергії між Україною та Росією порівну. Гроссі, уникаючи політичних коментарів, лише зазначив, що «МАГАТЕ є незамінним у цій ситуації».

Запорізька АЕС, найбільша в Європі, перебуває під російською окупацією з березня 2022 року. Протягом усього періоду російські війська використовують її як військову базу, що неодноразово наражало станцію на ризики обстрілів, відключення від енергосистеми та критичне падіння рівня безпеки.

МАГАТЕ регулярно фіксує порушення принципів ядерної безпеки, а персонал, який лишився працювати, працює під тиском окупантів. Україна наполягає, що жодні переговори про статус станції не можуть вестися без повного виведення російських військ та повернення ЗАЕС під контроль Києва.

Запитання щодо майбутнього станції постало в рамках ширших дискусій про можливі мирні домовленості. Росія неодноразово намагалася використати ЗАЕС як інструмент політичного тиску, пропонуючи спільне управління чи поділ виробленої енергії. Київ відкидає такі підходи, називаючи їх легітимізацією окупації.

За оцінкою ядерних експертів, без чітких міжнародних гарантій, демілітаризації зони та повернення станції Україні будь-які угоди щодо «особливого статусу» можуть відкрити шлях до затяжної дестабілізації на одному з найбільш критичних об’єктів Європи.