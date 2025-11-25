Лондон готовий розгорнути сили підтримки в Україні: позиція уряду

Велика Британія підтвердила готовість розмістити свої війська в Україні після завершення активних бойових дій. Про це заявив речник британського прем’єра, повідомляє The Guardian.

«Якщо ви запитуєте мене безпосередньо, чи готова Велика Британія досі розгортати війська на місцях у разі припинення бойових дій, відповідь — так. Це наша поточна позиція», — сказав він.

Мова йже про участь британських підрозділів у складі міжнародних сил підтримки, які можуть бути розміщені в Україні для захисту критичної інфраструктури — зокрема портів та повітряного простору. При цьому Лондон виключає відправку військ безпосередньо на лінію фронту.

«Коаліція охочих» раніше вже заявила про готовність розгорнути такі сили одразу після того, як бойові дії припиняться. У той же час президент США Дональд Трамп наголосив, що американські війська не братимуть участі в подібній місії. Президент Франції Емманюель Макрон також підкреслював важливість розміщення в Україні іноземних військових підрозділів, за його словами — йдеться про потенційно «кілька тисяч» військових.

Питання розміщення міжнародних сил в Україні стало предметом активних дискусій у Європі та світі після того, як російська агресія перевернула систему безпеки на континенті. Після понад трьох років війни, масованих ракетних ударів та цілеспрямованого руйнування української інфраструктури країни-партнери дедалі частіше говорять про потребу довгострокових гарантій, які стримуватимуть майбутню агресію Росії навіть після завершення бойових дій.

Для Британії Україна залишається стратегічним партнером, а Лондон — одним з найактивніших прихильників жорсткої політики щодо Москви. Від початку повномасштабного вторгнення Велика Британія не лише надає військову допомогу, а й першою ініціює нові формати підтримки.

Концепція розгортання військ у післявоєнній Україні передбачає не бойові дії, а участь у стабілізаційних місіях: охорону портів, підтримку системи ППО, забезпечення безпеки гуманітарних коридорів і контроль за виконанням домовленостей щодо миру. Такі підрозділи можуть стати частиною ширшої міжнародної структури безпеки для України.

Однак присутність іноземних військ залишається політично чутливим питанням: союзники не хочуть провокувати пряме зіткнення з Росією, водночас Україна наголошує, що реальні гарантії можливі лише за умови готовності партнерів діяти на місці.