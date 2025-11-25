У Великій Британії українським випускникам шкіл пропонують складати іспит з мови окупантів

Повномасштабна війна Росії проти України змусила сотні тисяч українських дітей тікати від обстрілів, окупації та постійної небезпеки. Багато з них пережили втрату дому, розлуку з родинами та роки навчання в умовах тривог і стресу. Опинившись у безпеці за кордоном, ці діти стикаються з новими викликами — зокрема в системах освіти країн, що їх прихистили.

Після завершення британської середньої школи учні мають складати обов’язковий іспит GCSE з декількох предметів. Основні — англійська мова, література і математика. Інші чотири потрібно обирати. Серед них є російська мова як іноземна.

Так, наприклад, іспит з російської мала складати українка Люба, яка переїхала до Великої Британії із заходу України у квітні 2022-го. Дівчинка питала, чи може натомість складати німецьку — цю мову вона вчила у школі в Україні. Але через те, що вона не була записана на уроки німецької в школі, вони не могли податися на цей тест.

Люба розповіла, що не вміла писати російською і до тестування готувалася з вчителькою.

«Найважче мені було говоріння, тому що я говорю або українською, або суржиком, і російську не використовувала ніколи. Пам’ятаю, мене попросили говорити російською на якомусь занятті, і я просто почала плакати, бо не могла видавити з себе нічого. Я дуже стресувала, нервувала, і мені це було неприємно», — розповіла вона.

Ще двоє однолітків Люби з України також складали іспит з російської — через те, що вона б підтягнула їхню загальну оцінку.

Як пише РС, раніше у британській системі освіти був іспит з української мови, але 30 років тому його скасували через реформу та невелику кількість дітей у діаспорі.

Представники української громади у Великій Британії відстоюють право дітей знову мати можливість складати іспит з рідної мови, розповіла Інна Григорович — викладачка іноземних мов і мама трьох дітей, що живе у Сполученому Королівстві 16 років. За її словами, цю ініціативу підтримують парламент Великої Британії, Міністерство освіти України, МЗС, посольство.

Але, попри політичну волю, зауважує освітянка, процес може бути тривалим, бо оцінювання іспитів проводять зовнішні організації. Один із найбільших центрів — AQA — погодився розглянути ініціативу. У жовтні представники української громади зустрічалися з його працівниками.

Як писало видання Guardian, кількість потенційних студентів українського походження, зацікавлених в українській у GCSE, перебуває на рекордно високому рівні: близько 27 000 дітей-біженців з України та близько 7000 дітей з діаспори.

У Великій Британії українські школярі, які втекли від російської агресії, несподівано опинилися перед абсурдною дилемою: не маючи змоги обрати екзамен з української — рідної мови, вони змушені складати тест з російської як іноземної. Мови держави, яка зруйнувала їхні міста, позбавила їх нормального дитинства і змусила шукати притулку за кордоном. Для багатьох це не лише бюрократична вимога, а болісний психологічний тригер — адже саме російська мова асоціюється з війною, окупацією та травматичним досвідом.

Попри це, у британській системі освіти зараз немає альтернативи: іспит з української мови був скасований ще 30 років тому, коли українська діаспора була дуже малою. Тож діти, які ніколи не користувалися російською у повсякденному житті, змушені вивчати мову агресора, аби просто закрити вимоги шкільної програми. Українська громада у Великій Британії домагається відновлення екзамену з української, однак процес може затягнутися на роки.