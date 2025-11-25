Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав ситуацію навколо американського мирного плану щодо України "інформаційною вакханалією". Його слова наводять російські засоби масової інформації.

Водночас Кремль вважає цей американський мирний план "субстантивним", тобто таким, що містить змістовні пропозиції, які Москва готова аналізувати.

Пєсков також підкреслив, що будь-яку майбутню систему безпеки в Європі неможливо обговорювати без участі європейських держав. Він наголосив, що на певному етапі їхня присутність у перемовинах буде необхідною.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати не залучають представників України до процесу передавання мирного плану щодо завершення війни представникам Росії.