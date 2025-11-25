﻿
Війна

Пєсков назвав "інформаційною вакханалією" ситуацію навколо американського мирного плану щодо України

Пєсков назвав "інформаційною вакханалією" ситуацію навколо американського мирного плану щодо України

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав ситуацію навколо американського мирного плану щодо України "інформаційною вакханалією". Його слова наводять російські засоби масової інформації.

Водночас Кремль вважає цей американський мирний план "субстантивним", тобто таким, що містить змістовні пропозиції, які Москва готова аналізувати.

Пєсков також підкреслив, що будь-яку майбутню систему безпеки в Європі неможливо обговорювати без участі європейських держав. Він наголосив, що на певному етапі їхня присутність у перемовинах буде необхідною.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати не залучають представників України до процесу передавання мирного плану щодо завершення війни представникам Росії.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

пєсковвійнамирний план Трампа
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Клининговая компания рекомендует: 5 способов сохранить чистоту даже без света
Столиця 25.11.2025 00:55:14
Клининговая компания рекомендует: 5 способов сохранить чистоту даже без света
Читати
У Японії чоловік приховав від дружини 3,8 млн доларів виграних у лотереї
Свiт 25.11.2025 00:02:54
У Японії чоловік приховав від дружини 3,8 млн доларів виграних у лотереї
Читати
Каллас скликає засідання Ради ЄС для обговорення мирного плану для України
Полiтика 24.11.2025 23:51:46
Каллас скликає засідання Ради ЄС для обговорення мирного плану для України
Читати

Популярнi статтi