Російські окупаційні війська продовжують масовану комбіновану атаку по території України, використовуючи ракети різних типів та ударні БПЛА. Основний напрямок удару припав на Київ, де під обстрілом опинилися об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.

За даними влади та моніторингових каналів, РФ завдала комбінованого удару із залученням:

Ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Балістичних ракет та аеробалістичних «Кинджалів» .

Численних ударних безпілотників.

У Києві під ударом опинилися об'єкти критичної інфраструктури, зокрема ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та ГЕС. Внаслідок атак у місті фіксуються серйозні перебої зі світлом і водою, а також затримки у роботі громадського транспорту.

Пошкодження цивільної інфраструктури:

Зафіксовано пряме влучання у житловий комплекс Central Park .

На Русанівці ударний дрон залетів безпосередньо в квартиру.

Пошкоджені 22-поверховий будинок у Печерському районі та дев’ятиповерхівка на лівому березі.

Також повідомлялося, що метрополітен місцями залишався без світла.

На жаль, відомо щонайменше про чотирьох загиблих. У Святошинському районі під завалами можуть залишатися люди, тривають пошуково-рятувальні роботи.

Атаки тривають і в інших регіонах країни. Вибухи та відключення електроенергії фіксують на Одещині, Сумщині, Харківщині та в низці інших областей.