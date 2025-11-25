У Японії чоловік приховав від дружини 3,8 млн доларів виграних у лотереї

У Японії 66-річний пенсіонер виграв 600 млн єн (приблизно $3,8 млн) у лотерею, але приховав свій виграш від дружини, щоб вести розкішне життя, повідомляє SCMP.

За даними японського видання The Gold Online, чоловік, названий “S”, раніше працював у великій виробничій компанії. Він і його дружина живуть у Токіо на спільну пенсію в 300 000 єн на місяць (близько $2 000). Високі витрати на життя в місті та навчання двох дітей обмежували їхні заощадження до 27 млн єн (приблизно $174 000).

Щодня S читав газету в кав’ярні та купував кілька лотерейних білетів по 300 єн кожен. Одного дня йому повідомили про виграш великої суми. Виявилось, що чоловік отримав головний приз – 600 мільйонів єн.

Першою реакцією чоловіка був шок.

“Це здається нереальним. Сума така велика, що мені навіть трохи страшно”, – сказав він. Пізніше він додав: “Шанси на виграш менші, ніж бути враженим блискавкою. Це просто досвід у моєму житті”.

S вирішив не розповідати про виграш дружині, яка суворо контролювала сімейний бюджет. Він повідомив їй лише про виграш 5 млн єн (приблизно $32 000), які збирався вкласти нібито в ремонт будинку.

Проте таємно чоловік купив розкішний автомобіль, кілька разів відпочивав у дорогих термальних курортах та подорожував Японією. За шість місяців він витратив близько 18 млн єн (приблизно $116 000). Щоб не викликати підозр, S користувався метро, щоб дістатися стоянки з автомобілем, носив старий одяг і дистанціювався від свого звичного кола спілкування.

Пізніше чоловік почав відчувати провину та самотність. У подорожах він часто згадував сім’ю, зокрема батька, який помер сам після розлучення і банкрутства. S усвідомив, що ці негативні емоції пов’язані саме з несподіваним виграшем.

“Якби ці гроші були зароблені власними зусиллями, я був би гордий. Але багатство, що приходить без зусиль, викликає неприємні спогади і порушує життя”, – сказав він.

Згодом S звернувся до фінансового консультанта та вирішив інвестувати майже 500 млн єн (приблизно $3,2 млн) у страхування, призначивши дружину та дітей бенефіціарами. Він сподівається, що ці кошти забезпечать безпеку сім’ї після його смерті.