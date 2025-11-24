﻿
Війна

Одесу атакують безпілотники: у місті чути вибухи, у деяких районах зникло світло

Одесу атакують безпілотники: у місті чути вибухи, у деяких районах зникло світло

Чергову атаку ворожих дронів зазнає Одеса в ці хвилини.

У місті чути стрілянину, працює ППО.

Також, за інформацією моніторингових каналів, "шахеди" летять у бік Чорноморська.

Усіх просять перебувати у безпечних місцях до відбою.

Повідомляється, що у місті є прильоти. У деяких одеситів зникло світло.

Також, за інформацією очевидців, у місті зупинився майже весь електротранспорт.

Голова міської військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив, що через атаку у кількох районах міста немає світла, а на деяких маршрутах є перебої у русі електротранспорту.

Розгорнутий міський оперативний штаб. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків.

У КП «Міськелектротранс» повідомили, що тимчасово не курсують тролейбусні маршрути №2,3,7,8,9,10, та трамвайні — №7,10,12,15, 20,27,28.

По маршруту 20-го трамваю ходить маршрутне таксі.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Одесавибухивійна в Україніагресія рфатака дронів
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Чеська фірма продавала Україні китайські безпілотники за ціною, майже у 20 разів більшою за закупівельну, – розслідування
Свiт 24.11.2025 15:50:03
Чеська фірма продавала Україні китайські безпілотники за ціною, майже у 20 разів більшою за закупівельну, – розслідування
Читати
Прорыв или провал: чем и когда завершится мирно-дипломатический марафон
ИнфоFor 24.11.2025 15:30:01
Прорыв или провал: чем и когда завершится мирно-дипломатический марафон
Читати
Ердоган обговорив з Путіним завершення війни в Україні
Війна 24.11.2025 15:28:38
Ердоган обговорив з Путіним завершення війни в Україні
Читати

Популярнi статтi