Одесу атакують безпілотники: у місті чути вибухи, у деяких районах зникло світло

Чергову атаку ворожих дронів зазнає Одеса в ці хвилини.

У місті чути стрілянину, працює ППО.

Також, за інформацією моніторингових каналів, "шахеди" летять у бік Чорноморська.

Усіх просять перебувати у безпечних місцях до відбою.

Повідомляється, що у місті є прильоти. У деяких одеситів зникло світло.

Також, за інформацією очевидців, у місті зупинився майже весь електротранспорт.

Голова міської військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив, що через атаку у кількох районах міста немає світла, а на деяких маршрутах є перебої у русі електротранспорту.

Розгорнутий міський оперативний штаб. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків.

У КП «Міськелектротранс» повідомили, що тимчасово не курсують тролейбусні маршрути №2,3,7,8,9,10, та трамвайні — №7,10,12,15, 20,27,28.

По маршруту 20-го трамваю ходить маршрутне таксі.