Нідерланди розроблять власний Tomahawk

Нідерланди висловили намір розробити власну далекобійну високоточну зброю, подібну за функціоналом до американських крилатих ракет Tomahawk, але значно дешевшу у виробництві. Про це повідомив державний секретар оборони країни Гійс Тейнман, пише видання BNR.

Тейнман наголосив, що Нідерланди мають велику потребу в такій зброї для використання як стримуючого фактора. Водночас він зазначив, що ринок таких систем "переповнений", а американські Tomahawk є "вузькоспеціалізованими та дуже дорогими".

Саме тому Нідерланди не планують просто копіювати Tomahawk. За словами державного секретаря, нова система буде "значно дешевшою, свого роду бюджетною версією", яка має бути недорогою, швидко постачатися та у великих кількостях.

Тейнман вважає, що розробку можна здійснити протягом шести місяців, якщо до співпраці залучити кілька голландських компаній, які вже мають досвід у цій сфері.

Він також додав, що у разі успішної розробки ця високоточна зброя буде пропонуватися на продаж іншим європейським країнам. "Що достатньо добре для Нідерландів, те також достатньо добре для Німеччини, Франції, Італії, Іспанії та Греції", — резюмував Тейнман.