ЄС – це не союз нашої мрії, – Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький, виступаючи у Празі, критично оцінив Європейський Союз, заявивши, що хоча ЄС є природним політичним середовищем для Польщі, він "не є союзом нашої мрії". Він також назвав Росію головним зовнішнім ворогом. Про це повідомило видання Onet.

Президент Польщі Кароль Навроцький розпочав свою лекцію в Карловому університеті з того, що підкреслив: зовнішнім ворогом Польщі, як і всієї Європи, є Росія. Він заявив: "Історія показала нам, що Росію, чи то царську, чи то більшовицьку, чи то радянську, можна не тільки зупинити, але й перемогти. І щоразу така перемога приносила хвилю змін у політичній системі".

Далі він перейшов до переліку найбільших загроз для Польщі, де серед зовнішніх назвав відродження російського неоімперіалізму.

Переходячи до внутрішніх питань, Навроцький зазначив: "Внутрішні загрози можуть бути не помітні на перший погляд. Хочу підкреслити, що Європейський Союз є нашим природним політичним середовищем. Але я мушу чітко сказати – це не союз наших мрій".

Він пояснив, що Польща приєдналася до союзу, щоб отримати нові економічні можливості, і він їх дав, включаючи шанс розвинути польське підприємництво та вигоди від членства в Шенгенській зоні. Однак, за його словами, Польща не хотіла, щоб союз "втручався в нашу політичну систему, наш раціон харчування чи виховання наших дітей".

Навроцький попередив про сили, які "хочуть створити більш централізований Європейський Союз", використовуючи федералізацію як прикриття для приховування цього процесу. Він вважає, що насправді йдеться про позбавлення суверенітету шляхом можливості голосування за національні закони на рівні ЄС, тим самим заперечуючи основний принцип, що Євросоюз має лише ті повноваження, на які члени-держави погодилися в договорах.

На завершення він підкреслив, що Польща, "всупереч поширеній думці", не є ворогом ЄС.