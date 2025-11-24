Доходи РФ від нафти та газу в листопаді можуть скоротитися на 35%, - розрахунки Reuters

Доходи Росії від нафти та газу в листопаді можуть скоротитися приблизно на 35% порівняно з аналогічним місяцем 2024 року, пише Reuters із посиланням на свої розрахунки.

Агентство зазначає, що доходи від продажу нафти і газу є найважливішим джерелом коштів для російської влади, становлячи чверть загального обсягу доходів федерального бюджету. Скорочення доходів цього місяця журналісти пов’язують зі здешевленням нафти та зміцненням рубля.

Ціна російської нафти в період із січня до листопада 2025 року знизилася до 57,3 долара за барель з 68,3 долара у 2024 році. Рубль зміцнився до 81,1 за долар з 91,7 у період від січня до листопада.

Міністерство фінансів РФ у 2025 році планувало отримати 10,94 трильйона рублів від продажу нафти та газу, але падіння цін на нафту змусило його минулого місяця переглянути цей прогноз у бік зниження до 8,65 трильйона рублів. Торік доходи від продажу нафти та газу сягнули 11,13 трильйона рублів, зазначає агентство.

Bloomberg з посиланням на джерела пише, що на тлі санкцій США проти компаній «Роснєфть» і «Лукойл» російська нафта марки Urals пропонується індійським нафтопереробним заводам за найнижчою ціною за останні два роки – ціна стала на 7 доларів за барель дешевшою, ніж ціна на нафту марки Brent. Ця пропозиція стосується партій, які будуть відвантажені в грудні та доставлені покупцям у січні наступного року.

Більшість індійських нафтопереробних компаній, за даними агентства, відмовилися від замовлень на російську нафту після останніх американських санцій, проте в останні дні настрої індійських компаній змінилися через нижчі ціни на нафту марки Urals: деякі переробники тепер готові купувати російську нафту у продавців, які не підпадають під санкції.

США запровадили санкції 22 жовтня «через відсутність у Росії серйозної прихильності до мирного процесу, спрямованого на припинення війни в Україні». Разом з головними організаціями до списку потрапили дочірні підприємства компаній «Роснєфть» і «Лукойл», у тому числі мережі з продажу бензину, компанії, що проводять геологорозвідку, видобуток нафти і газу, керують родовищами, займаються логістикою.