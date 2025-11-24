Гайдай, якого підозрюють у корупції на закупівлі БпЛА і РЕБ, мобілізувався до ЗСУ

Колишній голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що став військовослужбовцем ЗСУ. Його підозрюють у корупції на закупівлі БпЛА і РЕБ.

Про це він повідомив у власному Telegram-каналі.

«Повертаюся на схід. Тепер як військовослужбовець ЗСУ», — написав Гайдай, не навівши інших деталей.

Нагадаємо, на початку серпня під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу ексголова Луганської ОВА заявив, що «коли це все закінчиться», він піде на фронт. За рішенням суду його відправили під варту, але невдовзі він вийшов під заставу розміром 10 мільйонів гривень.

Увечері 2 серпня стало відомо про викриття на корупції народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України.

За даними слідства, під час укладання державних контрактів на закупівлю безпілотників та РЕБ із підприємствами-постачальниками завищувалися ціни: до 30% від суми контракту поверталося ділкам у вигляді неправомірної вигоди.

Прокурор на судовому засіданні перерахував таких фігурантів справи:

Олексій Кузнєцов — народний депутат України від «Слуги народу»;

Сергій Гайдай — ексголова Луганської ОВА, а на момент викриття справи — голова Мукачівської райадміністрації;

Андрій Юрченко — начальник Рубіжанської МВА;

Василь Мишанський — керівник військової частини Національної гвардії України;

Євгенія Сидельникова — директорка компанії-постачальниці безпілотних літальних апаратів (БпЛА);

Владислав Марченко — фактичний бенефіціар підприємства.

Одразу після оголошення підозри Гайдаю уряд направив розпорядження про його звільнення з посади в РДА, а наступного дня президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

«Слуга народу» заявила, що призупинить членство Олексія Кузнєцова у фракції на час розслідування цієї справи.

Командувач Національної гвардії України відсторонив від посад військовослужбовців, які фігурують у справі про масштабну корупційну схему під час закупівлі безпілотників та РЕБ. Також у структурі розпочали службове розслідування.