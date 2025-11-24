За зверненням Міністерства з цифрової трансформації платформа Twitch додала українську мову до свого основного інтерфейсу.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Він розповів, що влітку відомство офіційно звернулося до Twitch із проханням додати українську мову до основного інтерфейсу.

За словами Федорова, українська авдиторія на цій платформі є однією з найактивніших у Європі, а тому підтримка рідної мови на глобальних платформах — «це про ідентичність та рівні можливості».

У відповіді на звернення Twitch підтримав повну українську локалізацію. У компанії наголосили, що мовний доступ є ключовим для розвитку спільноти та зручного пошуку контенту.

Наразі українська мова вже доступна на платформі в активному бета-тестуванні.