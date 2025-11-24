﻿
Технології

Платформа Twitch додала українську мову до свого основного інтерфейсу

Платформа Twitch додала українську мову до свого основного інтерфейсу

За зверненням Міністерства з цифрової трансформації платформа Twitch додала українську мову до свого основного інтерфейсу.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Він розповів, що влітку відомство офіційно звернулося до Twitch із проханням додати українську мову до основного інтерфейсу.

За словами Федорова, українська авдиторія на цій платформі є однією з найактивніших у Європі, а тому підтримка рідної мови на глобальних платформах — «це про ідентичність та рівні можливості».

У відповіді на звернення Twitch підтримав повну українську локалізацію. У компанії наголосили, що мовний доступ є ключовим для розвитку спільноти та зручного пошуку контенту.

Наразі українська мова вже доступна на платформі в активному бета-тестуванні.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

мінцифриМихайло ФедоровTwitch
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Команда Усика пояснила відмову чемпіона від титулу WBO
Спорт 24.11.2025 13:15:42
Команда Усика пояснила відмову чемпіона від титулу WBO
Читати
Україні знову вимикають світло ракетами: Дніпропетровщина постраждала найбільше
Енергетика 24.11.2025 12:52:51
Україні знову вимикають світло ракетами: Дніпропетровщина постраждала найбільше
Читати
На подвір’ї львівської школи сталася стрілянина між батьками: є поранені
Надзвичайні події 24.11.2025 12:30:35
На подвір’ї львівської школи сталася стрілянина між батьками: є поранені
Читати

Популярнi статтi