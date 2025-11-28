﻿
Свiт

Про унікальні військові навчання в Швеції розповіли росіянам російською мовою

Шведський уряд цього тижня уряд провів навчання на основі сценарію безпеки, що передбачав війну та ризик війни, які залучили все керівництво держави, включно з королівською родиною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба уряду Швеції у пʼятницю.

Навчання передбачало сценарій, пов'язаний із "серйозними змінами в ситуації з безпекою в Швеції та сусідніх країнах", сказали в уряді.

"Метою навчання було обговорити, що потрібно для збереження безпеки Швеції в цьому вигаданому сценарії. Вправи також мали на меті посилити співпрацю між різними учасниками", – додали там.

Зазначається, що навчання проводились спільно з членами королівської родини Швеції, парламенту, Збройними силами, Шведським агентством з надзвичайних ситуацій та іншими відповідними урядовими установами.

"Це перші з 1990-х років навчання такого масштабу, в яких взяли участь усі вищезазначені суб'єкти", – йдеться в повідомленні.

Прикметно, що до пресрелізу уряду Швеції про навчання додали переклад російською мовою. Як перевірила "Європейська правда", інші повідомлення російською перекладені не були.

У 2024 році Швеція визначила Росію як найбільш серйозну загрозу у новій стратегії національної безпеки.

Нещодавно прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що главу Кремля Владіміра Путіна необхідно змусити сісти за стіл переговорів.

 Автор: Богдан Моримух

