Україна та США підготували рамковий документ про мир

На зустрічі представників США та України в Женеві сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру.

"Переговори були конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, що підкреслило спільну відданість досягненню справедливого й тривалого миру. Обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру", - повідомляє Офіс президента.



Українська делегація ще раз висловила вдячність США і особисто президенту Штатів Дональду Трампу за непохитну відданість та невтомні зусилля, спрямовані на завершення війни та збереження людських життів.



Сторони домовилися найближчими днями продовжити роботу над пропозиціями.

Вони планують підтримуватимуть тісний контакт із європейськими партнерами.

Остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти країн Володимир Зеленський і Трамп.

Фото: ОП.