Нетиповий листопад: на Сході майже весна, а в Києві зима стукає у двері

Відома синоптик Наталка Діденко оприлюднила прогноз погоди на понеділок, 24 листопада, повідомивши про значну різницю в погодних умовах для різних регіонів України.

Переважно дощі очікуються у східних областях, на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму. Решта території України, згідно з прогнозом синоптика, буде без істотних опадів.

Температура повітря вдень у понеділок коливатиметься:

Більшість областей: +1+5 градусів.

Більшість центральних областей: +4+9 градусів.

Південна частина: +8+12 градусів.

Східні області: найтепліше, +10+15 градусів.

У столиці, Києві, 24 листопада буде досить холодно – вдень очікується лише +2+4 градуси. Водночас, киянам пощастить із погодою, оскільки істотних опадів не передбачається, можливі навіть прояснення. Синоптик застерегла лише щодо вітру, який часом може бути рвучким і некомфортним.