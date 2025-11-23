﻿
Полiтика

Деталі можливого "мирного плану" ще обговорюються, і жодне рішення не буде ухвалене до зустрічі президентів Зеленського і Трампа, - Reuters

Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп остаточно узгодять мирний план щодо припинення війни РФ проти України під час особистої зустрічі, повідомляє Reuters.

Американський посадовець заявив, що спецпосланник США Стів Віткофф та держсекретар Марко Рубіо прибули в неділю, 23 листопада, для участі у переговорах щодо завершення повномасштабного російського вторгнення.

За його словами, остаточні деталі можливого мирного договору ще обговорюються, і жодне рішення не буде ухвалене до зустрічі президентів двох країн.

"Ми сподіваємося узгодити останні деталі... щоб укласти угоду, вигідну для них (України)", — сказав американський посадовець.

"Нічого не буде досягнуто, поки два президенти не зустрінуться", — додав він, маючи на увазі Трампа і Зеленського.

Видання Bloomberg повідомляє, що США надають Україні гарантії безпеки, подібні до ст. 5 НАТО про взаємний захист: ще один варіант контрпропозиції до плану Трампа.

За даними Bloomberg, контрпропозиція України та Європи передбачає:

– Відмову від вимоги вивести українські війська з Донбасу — переговори про територіальні обміни можливі лише після припинення бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту.

– Надання США гарантій безпеки, схожих на положення статті 5 НАТО про взаємний захист.

– Використання заморожених російських активів для відновлення України та компенсацій, при цьому США отримують відшкодування за надані гарантії, а активи залишаються замороженими, якщо Москва не погодиться компенсувати збитки.

– Поетапне скасування санкцій проти Росії за умови дотримання нею умов угоди.

– Збереження або збільшення чисельності української армії понад 600 тисяч осіб, запропонованих у плані Трампа, наприклад, до 800 тисяч.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир ЗеленськийТрамп Дональдросійсько-українська війнамирний план США
Популярнi статтi