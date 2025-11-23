"Трамп щойно продав Україну": у Вашингтоні незгодні з політикою президента США вийшли на протести

У Вашингтоні відбувся масовий протест, під час якого демонстранти вимагали імпічменту президента США Дональда Трампа, повідомляє “Суспільне”.

Мітинг відбувся на тлі кількох резонансних тем: оприлюднення файлів Джеффрі Епштейна, де згадуються відомі та впливові особи, проведення федеральними імміграційними службами рейдів проти мігрантів та оприлюднений мирний план для врегулювання війни в Україні, розв’язаній РФ.

Учасники акції тримали плакати з написами: “Трамп має піти зараз”, “Ти або захищаєш Америку або Трампа – не можеш робити і те, і те” та “ТРАМП щойно продав Україну”.

Фото: Суспільне

Один із учасників, Гаррі Раш, пояснив свій прихід на акцію: “Я тут тому, що в опозиції до всього, що робить Дональд Трамп. Особливо я обурений тим що він дає Україні дедлайн для підписання того, що він називає “угода”. Це не “угода”, це капітуляція Путіну. Це огидно, що він просить українців підписати угоду, до розробки якої не доклалися ані вони, ані європейські союзники. Дональд Трамп просто намагається відновити власну велич. І з огляду на те, що дедлайн був оголошений до Дня Подяки – саме тому я використав на цьому плакаті індичку – просто нестерпно. Я солідарний із Україною та чекаю на день коли ви виштовхнете Росію зі своєї країни”.

Фото: Суспільне

Інший протестувальник, Джеремі, додав, що причиною його участі в мітингу став імпічмент. “Мої думки щодо оголошеного мирного плану – я не підтримую його”, – сказав він.