Кремль схиляється до відмови від плану Трампа та має на це причини, – ISW

Російські посадовці та державні медіа продовжують формувати інформаційне підґрунтя для відхилення запропонованого США "мирного плану".

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що таким чином Кремль готує російське суспільство до відмови від будь-яких варіантів, окрім сценарію повної перемоги над Україною.

Перший заступник голови комітету з міжнародних справ Держдуми РФ Олексій Чепа заявив, що будь-яка мирна ініціатива має повністю відповідати вимогам Москви. Він повторив ключовий російський тезис про те, що врегулювання можливе лише за умови "усунення корінних причин" війни, які Кремль традиційно трактує у власних інтересах. За його словами, навіть попри те, що нинішній проєкт американського плану передбачає більше поступок Росії, ніж попередні, він усе ще не задовольняє її максималістські запити.

Схожі меседжі поширюють російські державні телеканали та воєнкори, наголошуючи, що Москва братиме участь лише у такому процесі, який повністю "усуває причини війни". По суті, це означає, що Кремль не готовий до жодних реальних переговорів, доки не вважатиме свої військові цілі досягнутими.

Член комітету Держдуми з оборони Андрій Колеснік також заявив, що Росія не відмовиться від жодної з українських територій, які вона незаконно оголосила "своїми", навіть тих, що залишаються частково окупованими, включно із Запорізькою областю. Це, як зазначають в ISW, демонструє повну відсутність намірів Кремля йти на територіальні компроміси.

Колеснік знову просував хибний наратив про нібито "неминучу перемогу" Росії та необхідність для України одразу погодитися на російські ультиматуми. Аналогічну позицію озвучив і глава ЛДПР Леонід Слуцький, назвавши нинішній мирний план "хорошою основою", але водночас підкресливши, що "успіхи" російської армії на сході України є, мовляв, не менш вагомим аргументом — натяк на готовність Москви продовжувати війну.

Водночас аналітики ISW підкреслюють, що заяви про "неминучість" російської перемоги є маніпулятивними. На їхню думку, Україна разом із західними партнерами має можливості скористатися ключовими слабкостями Росії, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів і погодитися на реальні поступки.

Раніше ForUA повідомляв, що держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що запропонований Вашингтоном "мирний план" щодо завершення війни Росії проти України був сформований на основі напрацювань обох сторін — російських пропозицій та попередніх і нинішніх ідей Києва.