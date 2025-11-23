﻿
Полiтика

"Це продаж України": Ексрадник з нацбезпеки США Болтон розкритикував "мирний план"

"Це продаж України": Ексрадник з нацбезпеки США Болтон розкритикував "мирний план"

Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон різко розкритикував 28-пунктовий мирний план Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. На думку Болтона, документ фактично відображає інтереси Росії.

"Кремль сам би навряд чи сформулював вигідніший для себе договір. Це відверта здача України. І для всіх, хто досі вважав, що Трамп підтримує Київ, цей план — черговий доказ того, що йому це байдуже", — заявив він в ефірі програми NewsNation On Balance with Leland Vittert, цитує The Hill.

Болтон додав, що для Трампа такий "мир" — частина його прагнення здобути Нобелівську премію миру.

Він також порівняв запропонований документ із політикою умиротворення, яку свого часу проводив британський прем'єр Невілл Чемберлен:

"Цей проєкт фактично заохочує неспровоковану агресію. Якщо Україна погодиться, це стане сигналом і для Москви, і для Пекіна, що силовий тиск приносить результат".

Болтон наголосив, що президенту Володимиру Зеленському та американським радникам варто домогтися від Трампа повного перегляду плану, оскільки незначні правки ситуації не змінять.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Джон БолтонТрамп Дональдросійсько-українська війнамирний план США
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Окупанти вбили п’ятьох українських військовослужбовців, яких взяли у полон на Донеччині
Надзвичайні події 22.11.2025 19:43:35
Окупанти вбили п’ятьох українських військовослужбовців, яких взяли у полон на Донеччині
Читати
Зеленський відкидає ідею прощення злочинів проти людей і людяності
Полiтика 22.11.2025 19:02:57
Зеленський відкидає ідею прощення злочинів проти людей і людяності
Читати
Засуджена до 19 років позбавлення волі українська чемпіонка не розкаялася в рашистському суді
Надзвичайні події 22.11.2025 18:01:39
Засуджена до 19 років позбавлення волі українська чемпіонка не розкаялася в рашистському суді
Читати

Популярнi статтi