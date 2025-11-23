Лідери країн Північної Європи та Балтії підтвердили підтримку України, – прем’єр Швеції

Лідери країн Північної Європи та Балтії (NB8) після розмови з президентом Володимиром Зеленським оприлюднили спільну заяву, у якій наголосили на підтримці України та її зусиль, спрямованих на досягнення миру. Про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.

У документі зазначено, що країни "від самого початку російської агресивної війни стояли на боці України й робитимуть це надалі". Лідери підкреслили, що підтримка України є не лише питанням безпеки самої держави, а й безпеки Європи.

Вони відзначили, що Київ постійно демонструє серйозність намірів стосовно миру, і що вони високо цінують зусилля Зеленського "спрямовані на те, щоб провести Україну через ці надзвичайно складні часи". За їхніми словами, Україна готова до переговорів і, як заявив Зеленський, працює над документом, підготовленим США.

Водночас Росія "досі не взяла на себе зобов’язань щодо припинення вогню чи будь-яких кроків, що ведуть до миру", натомість продовжує завдавати ударів по цивільному населенню та інфраструктурі.

Як запевнили лідери NB8, вони повністю підтримують рішення, які поважають суверенітет України й гарантують більшу безпеку й стабільність для України та Європи.

У документі також підкреслено, що країни регіону й надалі надаватимуть зброю Україні й зміцнюватимуть оборону Європи для стримування агресії РФ, і доки триває російська війна, підтримуватимуть "посилення санкцій і ширших економічних заходів".

Лідери звернулися до українського народу зі словами: "Ваша рішучість, цілеспрямованість та мужність від самого початку війни справді гідні подиву. Ми хочемо, щоб ви знали, що ви не самотні й можете розраховувати на нашу підтримку".

До країн NB8 входять Данія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія і Литва.

