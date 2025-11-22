﻿
Полiтика

Трамп призначив нового спецпредставника для мирного плану щодо України

Президент США Дональд Трамп призначив міністра армії Дена Дрісколла своїм новим спеціальним представником для просування мирного плану щодо закінчення війни в Україні.

Про це пише The Guardian з посиланням на американських офіційних осіб.

За даними джерел журналістів, делегація американських військових високопосадовців — група генералів США — планує здійснити візит до Москви наприкінці наступного тижня.

Метою поїздки є обговорення деталей мирного плану США безпосередньо з представниками Кремля.

Для просування мирного плану Трамп призначив Дрісколла своїм новим спецпредставником.

Зазначається, що Дрісколл є другом та колишнім однокласником віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Раніше стали відомі ключові положення проєкту “мирного плану” США, який нібито узгодили представники Дональда Трампа та Кремля. У документі 28 пунктів, що стосуються безпеки, територій, економіки та політичного майбутнього України.

При цьому в Інституті вивчення війни заявили, що “мирний план” США та Росії, який нібито складається з 28 пунктів, означає фактичну капітуляцію України і створює умови для нової агресії РФ. Аналітики наголошують, що документ позбавляє Україну ключових оборонних позицій і не пропонує жодних реальних гарантій.

Тим часом Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із заявою, у якій наголосив, що країна переживає один із найскладніших періодів у своїй новітній історії. Він зазначив, що на державу чиниться безпрецедентний тиск, а попереду може постати важкий вибір.

 Автор: Богдан Моримух

