Ексміністр вважає розмовами про білого бичка розмови про гарантії безпеки США Україні

Колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко вважає, що Україна не погодиться на «план миру» президента США Дональда Трампа щодо врегулювання російсько-української війни.

Про це він заявив у коментарі hromadske.

«Там який пункт не візьмеш, він настільки незрозуміло прописаний, що говорити про те, що Зеленський на це погодиться навіть теоретично не можна», — каже колишній очільник МЗС.

Володимир Огризко каже, що оприлюднені у медіа пункти взагалі не можна назвати планом. За його словами, пункт про «підтвердження суверенітету України» не можна вважати планом, бо Україна уже є суверенною державою.

Він також розкритикував пункт, в якому вказано, нібито «Україна отримає гарантії безпеки від США, але з умовами».

«У мене, як людини, яка звикла працювати з документами, є питання про які гарантії безпеки йдеться. США нападають на Росію, якщо вона порушує свої умови? Які умови цього всього? Це не пункт плану. Це розмова про білого бичка. І таких пунктів там купа», — пояснює колишній глава МЗС.

Ще один пункт — «Україна назавжди відмовляється від вступу до НАТО» — Володимир Огризко назвав абсурдом, оскільки у документах слово «назавжди» узагалі не вживають, «тому що світ змінюється, тому назавжди нічого не буває».

«Там купа відвертих дурниць, які насправді означають, що Трамп просто не хоче дивитися на реалії, які склалися і вважає, що коштом України він наблизить довго омріяну Нобелівську премію миру. Але це його проблеми, а наші проблеми, що ми не можемо на такі плани погоджуватися, тому що вони є для нас абсолютно неприйнятними», — заявив Володимир Огризко.

На його думку, європейські партнери України повинні «нарешті перестати гратися у мовчанку» і оголосити план, який є у європейців і українців. За його словами, цей план має бути от доопрацьований та представлений впродовж кількох днів як наше бачення того, що таке «припинення вогню».

«І після цього почнеться етап пошуку точок дотику, які можливо у результаті приведуть до якогось документа. Але і навіть цього буде мало, тому що у москві вважають українську владу нелегітимною і нібито тут нема з ким підписувати цей документ. Тому це все як кажуть американці Monkey Business», — підсумував він.