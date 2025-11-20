Представники ЄС виступають проти мирного плану, який передбачає виконання всіх вимог агресора

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу, які зустрілися в Брюсселі, дали зрозуміти, що не приймуть вимог поступок від України для завершення війни.

Про це пише Reuters.

Агентство відзначило, що міністри дотримувалися обережності й не коментували детально «мирного плану», нібито підтриманого США. Але вони «чітко дали зрозуміти», що не приймуть тиску на Україну.

«Українці хочуть миру — справедливого миру, який поважає суверенітет кожного, міцного миру, який не може бути поставлений під сумнів майбутньою агресією. Але мир не може бути капітуляцією», — сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас наголосила, що Україна та її європейські союзники мають бути включені у створення мирного плану: «Щоб будь-який план спрацював, потрібні українці та європейці».

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль також заявив, що «всі переговори щодо припинення вогню, щодо подальшого мирного розвитку України, можуть обговорюватися й проводитися лише з Україною. І Європу доведеться залучити».

У коментарі журналістам він визнав, що США не інформували європейські країни про новий «мирний план».

Білий дім не прокоментував повідомлення про пропозиції. Державний секретар США Марко Рубіо заявив що Вашингтон «продовжить розробляти список потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін цього конфлікту».

Видання Axios першим повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа веде таємні консультації з російськими посадовцями, аби розробити новий план завершення війни в Україні. Офіційно цього плану ще не представляли, його окремі пункти іноземні медіа публікують, покликаючись на джерела.

Як зазначає Financial Times, загалом план містить 28 пунктів. Серед них такі: від України вимагатимуть поступитися рештою Донбасу, вдвічі скоротити чисельність ЗСУ; заморозити лінію боєзіткнення у Запорізькій та Херсонській областях; визнати російську мову державною тощо.

Вашингтон офіційно не коментував цих повідомлень. За даними медіа, президент України Володимир Зеленський відправив секретаря РНБО Рустема Умєрова на брифінг щодо плану США, але він був усний, письмових пропозицій не передавали.

Зеленський, за даними медіа, їздив до Туреччини з іншим планом, розробленим разом із європейськими партнерами.