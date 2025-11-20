Не побігаєш - не пообідаєш: Україна здійснила повторну атаку на Рязанський НПЗ

У ніч проти 20 листопада підрозділи Сил оборони України повторно атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії, а також вдарили по скупченню російських військових на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що внаслідок удару по нафтопереробному заводу спалахнула пожежа в районі установок вторинної переробки нафти. Масштаб пошкоджень наразі встановлюють.

Рязанський НПЗ є одним із найбільших у Росії: він здатен переробляти 17,1 мільйона тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензини марок А-92/95/98/100, а також дизельне та реактивне (ТС-1) пальне, скраплені гази та іншу продукцію. Щороку завод виготовляє близько 840 тисяч тонн авіаційного гасу, який використовують для потреб повітряно-космічних сил російської армії.

Крім того, зафіксовано влучання по скупченню живої сили російських військових на тимчасово окупованій частині Донеччини. Дані про їхні втрати наразі уточнюють.