Генерали Трампа тиснутимуть на Зеленського щодо невигідної угоди з РФ

Президент США Дональд Трамп направив високопоставлену делегацію Міністерства війни до Києва. Мета - відновити переговори з РФ щодо припинення війни.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як пише видання з посиланням на високопоставлених чиновників США, такий крок є останньою спробою адміністрації Трампа відновити переговори щодо припинення війни в Україні.

WSJ зазначає, що міністр американської армії Ден Дрісколл разом із двома чотиризірковими генералами мав провести переговори з президентом Володимиром Зеленським та іншими українськими чиновниками, а також високопосадовцями та представниками промисловості.

Мирний план для України, розроблений США та Росією, передбачає амністію за воєнні злочини, повернення росії у світову економіку та відмову України від членства в НАТО.

Зустріч із Зеленським відбудеться сьогодні вдень, головною темою стане тиск на президента для ухвалення цієї рамки домовленостей.

За даними джерела РБК-Україна, серед 28 пунктів "угоди", зокрема, є територіальні питання - Україна має визнати російськими окуповані території, включно з Кримом. Також одним із пунктів є обмеження далекобійності - щоб Україна не могла бити по Росії.

Ймовірно, цю так звану "рамкову угоду" США складали разом зі спецпредставником Путіна Кірілом Дмітрієвим і "він задоволений".

Разом з тим, українці такою "угодою", за словами джерела, задоволені не будуть.